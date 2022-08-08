На какие выплаты может рассчитывать военный во время лечения или реабилитации — Finance.ua
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На какие выплаты может рассчитывать военный во время лечения или реабилитации

Личные финансы
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Наши защитники и защитницы продолжают противостоять врагу, что заставляет его нести потери. Но бывает так, что они сами получают ранения, после которых необходимо восстанавливаться. В этом случае военные могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства, пишет АрмияInform.
В Департаменте социального обеспечения Минобороны отметили, что украинские военные могут рассчитывать на выплаты. Это закреплено в приказе № 260 министра обороны Украины от 7 июня 2018 года.

За что можно получить денежную помощь

Финансовое обеспечение предусматривается:
  • в связи с болезнью;
  • пребыванием на лечении в медицинских учреждениях;
  • пребыванием в отпуске для лечения в связи с болезнью.
В то же время следует понимать, что военный может рассчитывать на финансовую поддержку сроком не более 4 месяцев. Отсчет стартует с момента убытия из воинской части. Но есть исключения, предусматриваемые действующим законодательством. Согласно им, может быть и более длительный срок лечения.

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Если лечение длится более 4 месяцев без перерыва, то выплаты военный получает после предоставления документов. Речь идет о заключении медицинского учреждения (военно-врачебной комиссии) и решениях командира воинской части. Последний дает разрешение на продление пребывания в больнице.

Государство гарантирует дополнительные выплаты за ранения

Напомним, что Кабмин и Минобороны Украины приняли решение. Согласно ему, военные во время военного положения гарантированно получат выплаты в случае ранения, связанного с защитой Родины. Это могут быть контузии, травмы, увечья и т.д. За это защитнику выделяют дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за все время пребывания в медицинском заведении.
Отметим, что украинским военным государство также гарантирует бесплатное лечение по современным стандартам и реабилитацию. Все эти услуги можно получать как в отечественных заведениях, так и за рубежом, если это потребуется.
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По материалам:
Телеканал 24
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