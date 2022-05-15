Военные России повредили в Украине 23 тысячи километров дорог и более 40 железнодорожных мостов — Finance.ua

Военные России повредили в Украине 23 тысячи километров дорог и более 40 железнодорожных мостов

Сегодня 07:02 — Казна и Политика

российские военнослужащие уже уничтожили в Украине 6,3 тыс. км главных путей, а также повредили 23 573 км автодорог, 289 автомобильных и 41 железнодорожный мост.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Укринформ со ссылкой на спресс-службу министерства.

«Российские войска сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины. Сумма только задокументированного ущерба уже достигла более 90 млрд долларов, и с каждым днем войны этот показатель растет», — рассказал он.

По словам министра, в настоящее время речь идет о потере 6,3 тыс. км главных путей, а также повреждении 23 573 км автодорог, 289 автомобильных и 41 железнодорожного моста.

«В настоящее время работаем над обеспечением цепей доставки грузов, меняем направления торговых потоков из-за блокады украинских морских портов и потери около 23% железнодорожной сети», — добавил Кубраков.

Как сообщалось, всего с начала войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 208 предприятий, 992 учебных заведения, 508 медучреждений, 562 детсада, 295 мостов, 156 складов, 102 религиозные сооружения, 83 админздания и 12 гражданских аэропортов.

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