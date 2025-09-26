Военные расходы россии впервые упадут с начала полномасштабного вторжения в Украину, — Reuters
Минфин россии предложил с 2026 года повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% для финансирования военных расходов и сокращения дефицита, растущего во время полномасштабной войны против Украины.
Предложение прозвучало на фоне того, что президент США Дональд Трамп назвал россию «бумажным тигром», заявив, что она находится в «больших экономических трудностях».
Российское правительство утвердило новый проект бюджета на 2026 год, который некоторые чиновники Кремля называют «военным бюджетом», и обнародовало обновленные данные по 2025 году, прогнозируя падение экономического роста до 1% с прошлогодних 4,3%, пишет Reuters.
Расходы на национальную оборону в 2026 году, например, снизятся до 12,6 трлн рублей (≈150,5 млрд долларов) с послесоветского максимума 13,5 трлн рублей в 2025 году, о чем свидетельствуют данные в документах Минфина. В 2025 году дефицит оценивают в 2,6% ВВП — рекордный показатель с начала войны, который превышает предыдущий план на 53%.
Минфин отметил, что увеличение НДС якобы принесет около 1,2 трлн рублей (≈$14,33 млрд) дополнительных доходов в 2026 году.
Правительство планирует увеличить заимствования на 46% в 2025 году. Ведомство заявило, что рост налогов направлен прежде всего на финансирование обороны и безопасности. Кроме того, предлагается повысить налоги на игорный бизнес и отменить льготы для малого бизнеса.
