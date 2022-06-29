Военные облигации: на аукционе привлекли 2 миллиарда, ставки неизменны — Finance.ua

Военные облигации: на аукционе привлекли 2 миллиарда, ставки неизменны Сегодня 07:30 — Казна и Политика

Минфин на аукционе 28 июня привлек 2 092 млн грн от продажи военных облигаций, ставки по-прежнему неизменны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Так, инвесторам было предложено 5 выпусков военных облигаций, два из которых номинированы в долларе.

Сроки обращения и годовые ставки по гривневым бумагам были такими:

3 месяца со ставкой 9,5%;

6 месяцев со ставкой 10%;

1,5 года по ставке 11,5%.

Выпуск в долларах США оборотом в 6 месяцев предлагался по ставке 3,5% годовых (привлекли 46,4 млн долл.). Годовой долларовый выпуск предлагался со ставкой в 3,7% (привлекли 13 млн долл.).

От размещения 3-месячных гривневых облигаций привлекли 307 млн грн. От размещения 6-месячных гривневых — 30 млн грн, а от 1,5-летних — только 13 млн грн.

Економічна Правда По материалам:

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