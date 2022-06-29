Военные облигации: на аукционе привлекли 2 миллиарда, ставки неизменны — Finance.ua
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Военные облигации: на аукционе привлекли 2 миллиарда, ставки неизменны

Казна и Политика
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Минфин на аукционе 28 июня привлек 2 092 млн грн от продажи военных облигаций, ставки по-прежнему неизменны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
Так, инвесторам было предложено 5 выпусков военных облигаций, два из которых номинированы в долларе.
Сроки обращения и годовые ставки по гривневым бумагам были такими:
  • 3 месяца со ставкой 9,5%;
  • 6 месяцев со ставкой 10%;
  • 1,5 года по ставке 11,5%.
Выпуск в долларах США оборотом в 6 месяцев предлагался по ставке 3,5% годовых (привлекли 46,4 млн долл.). Годовой долларовый выпуск предлагался со ставкой в 3,7% (привлекли 13 млн долл.).
От размещения 3-месячных гривневых облигаций привлекли 307 млн грн. От размещения 6-месячных гривневых — 30 млн грн, а от 1,5-летних — только 13 млн грн.
По материалам:
Економічна Правда
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