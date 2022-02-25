Военное положение: где купить продукты и лекарства — Finance.ua

Военное положение: где купить продукты и лекарства

Сегодня 18:05

После вторжения России в Украину 24 февраля в стране введено военное положение. Режим работы магазинов и аптек изменился.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули , что большинство аптек в Украине будут продолжать работать.

Также на официальном портале КГГА опубликовали перечень аптек КП «Фармация», которые продолжают работать в условиях военного положения. График работы — с 9.00 до 18.00.

Где купить продукты

АТБ. В этой сети магазинов отмечают, что пока не во всех городах обслуживают покупаталей. Кроме этого, АТБ не работает на Оболони и Троещине в Киеве. Генеральный В этой сети магазинов отмечают, что пока не во всех городах обслуживают покупаталей. Кроме этого, АТБ не работает на Оболони и Троещине в Киеве. Генеральный директор компании Борис Марков отметил, что работа магазинов в других городах остается неизменной. График работы с 8.00-20.00.

Сейчас есть перебои с поставкой товаров от отдельных поставщиков и производителей. Речь идет о тех, кто находится в зонах боевых действий и имеет проблемы с персоналом.

Ашан. В Киеве, Житомире, Днепре, Харькове, Одессе и Кривом Роге магазины Ашан будут работать до 18.00.

А в Запорожье, Черновцах и Львове магазины работают в обычном режиме.

Сильпо. Супермаркеты этой сети продолжают в Супермаркеты этой сети продолжают в дальнейшем работать. График работы некоторых супермаркетов ограничили до 21.00.

EVA. На официальной странице сети На официальной странице сети сообщают , что в большинстве городов Украины они продолжают работать в максимально мобилизованном режиме.

Однако закрыты магазины, которые находятся вблизи проведения Операций Объединенных сил.

МЕТРО. Магазины сети из-за обострения ситуации в Киеве прекратили работу на неопределенное время.

Банки. В условиях войны банковская система В условиях войны банковская система продолжает свою работу в обычном режиме. Но есть ряд ограничений, в частности, для снятия наличных (не более 100 тысяч в день).

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