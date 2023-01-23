Военная казна кремля теряет деньги: экспорт российской нефти резко падает — Finance.ua

Военная казна кремля теряет деньги: экспорт российской нефти резко падает Сегодня 20:20

российский экспорт сырой нефти по морю сократился после резкого роста в предыдущие семь дней, что стало наименьшим притоком в военную казну кремля с тех пор, как москва направила свои войска в Украину.

Как сообщает Bloomberg , совокупные объемы российской нефти упали на 820 тыс. баррелей в день, или на 22%, до 2,98 млн за неделю, потеряв большую часть прироста предыдущей недели. Наибольшее падение было в потоках из тихоокеанских портов, с меньшим понижением экспорта из Арктики и Черного моря.

Потоки в Болгарию, в настоящее время единственный Черноморский рынок нефти в россии, упали до самого низкого уровня с августа, упав до 125 000 баррелей в день.

Как говорится в материале, поступления в казну кремля от экспортных пошлин на сырую нефть резко сократились вместе с падением недельных потоков. Пересмотренная формула, введенная в начале 2023 года, вдвое снизила ставки пошлины за баррель, что в сочетании с падением потоков привело к сокращению доходов до самого низкого уровня с довоенных времен как в недельном, так и в среднем за четыре недели. Москва рассматривает возможность изменения порядка расчета налогов на нефть по увеличению доходов.

УНІАН По материалам:

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