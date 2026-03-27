Военная и финансовая помощь партнеров и сравнение с расходами из бюджета Украины

Оценка вклада Украины и ее иностранных партнеров в финансирование военных и невоенных расходов нашей страны в период 2022—2025 годов получает все большее значение для понимания реальной, а не словесной поддержки.
Об этом говорится в аналитике ibertyinstitute.org «Спасти Украину — спасти Запад».
Данные по финансированию военных и невоенных расходов взяты по информации Министерства финансов Украины, а данные об иностранной помощи — по данным Kiel Institute for the World Economy, опубликованным 11 февраля 2026 года.
В 2022—2025 годах военная помощь Украине со стороны иностранных партнеров составила $184,27 млрд.
Речь идет о military allocation, то есть решении о выделении военной помощи, а не о фактически полученной Украиной в данный период.
За первые четыре года войны Украина профинансировала бюджетные расходы по статье «оборона» на сумму $223,74 млрд.
Совокупный объем военных расходов составляет $408,01 млрд. Доля Украины составила 54,8%, иностранных партнеров — 45,2%. Подчеркнем, что речь идет о выделенных, а не о де-факто полученных ресурсах.
За 2022−2025 годы военные расходы Украины составляли примерно 30% ВВП. При этом совокупные государственные расходы Украины за четыре года составляли $567,07 млрд или 76% ВВП:
  • Военные — $223,74 млрд (39,5% от общих госрасходов);
  • Невоенные — $343,33 млрд (60,5% общих госрасходов).
Невоенные расходы украинского правительства:
  • 2022 — 47,5% ВВП;
  • 2023 — 47,3% ВВП;
  • 2024 — 45,6% ВВП;
  • 2025 — 44,2% ВВП.
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
