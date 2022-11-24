Водоснабжение восстановлено во всех районах Киева – Кличко — Finance.ua

Водоснабжение восстановлено во всех районах Киева – Кличко Сегодня 15:10 — Энергетика

Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы. Но нужно еще время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность.

Об этом сообщил мэр Киева Кличко.

Сейчас у некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у киевлян, живущих на верхних этажах многоэтажек.

Специалисты «Киевводоканала» делают все для скорейшей стабилизации ситуации.

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