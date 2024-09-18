Водородный Renault Master получит запас хода 700 км (видео) — Finance.ua

Водородный Renault Master получит запас хода 700 км (видео) 18.09.2024, 01:08 — Фондовый рынок

Водородный Renault Master получит запас хода 700 км (видео)

Новичок с водородным двигателем, показанный на автосалоне в Ганновере, расширит номенклатуру декарбонизированной техники производителя из аккумуляторных и гибридных машин.

Renault Master в таком исполнении является единственным автомобилем в своем классе, полностью изготовленным во Франции: мультиэнергетическая платформа (внутреннее сгорание, электрический двигатель и водород) и все варианты кузовов производятся на одном заводе в Батии (около Меца).

Двигатели, коробки и аккумуляторы также производятся во Франции, 84% поставщиков находятся во Франции. Об этом говорится в официальном сообщении Renault.

Ожидается, что новый водородный Renault Master будет продаваться в версии H2-Tech уже в следующем году.

Мировая премьера прототипа Master H2-Tech с нулевым уровнем выбросов производится вместе с HYVIA, совместным предприятием Renault Group и Plug, занимающимся водородной мобильностью.

Master H2-Tech получил едва ли не лучший запас хода в своем сегменте — 700 км по технологии WLTP. Для полной перезарядки ему нужно всего 5 минут при любой погоде и сезоне года.

Предусматриваются различные версии кузова и кабины, максимально адаптированные для самых требовательных потребностей производителей кузовов, одобренных Renault Pro+.

Инновационная разработка обеспечивает надежность и производительность благодаря водородной архитектуре и сохраняет как грузовую площадь, так и полезную нагрузку. Двойное питание нового поколения на основе аккумулятора и топливного элемента показало хорошую энергоэффективность, предлагая немалый запас хода до 700 км WLTP и удивительную 5-минутную перезарядку.

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