«Водородный электромобиль» Toyota отправится на Луну в 2031 году — Finance.ua
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«Водородный электромобиль» Toyota отправится на Луну в 2031 году

Технологии&Авто
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Toyota разработает новый луноход для Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Его будут использовать для пилотируемых и беспилотных исследований Луны совместно с NASA.
Соответствующее соглашение министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Масахито Морияма и член консультативного совета NASA Билл Нельсон подписали на прошлой неделе.
Toyota сотрудничает с JAXA с 2019 года и активно продвигает свой Лунный крейсер (Lunar Cruiser), рассчитывая отправить его на Луну в 2031 году. По сути это герметичный электромобиль, в котором участники могут жить и работать без скафандров в течение месяца. Управлять автомобилем они смогут по 8 часов в день в течение 6 дней.
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В остальное время «Лунный крейсер» способен перемещаться самостоятельно, ориентируясь на местности с помощью лидара. Предполагаемый запас хода — 10 тысяч км. Габариты лунного вездехода — 6,0×5,2×3,8 метра.
«Водородный электромобиль» Toyota отправится на Луну в 2031 году
Для поддержания жизни на борту луноход будет использовать «регенеративные топливные элементы» (RFC) и солнечные батареи. Система, работающая по замкнутому циклу, обеспечит астронавтов кислородом и электричеством. В течение дня электролизная установка, используя солнечную энергию, будет превращать воду в водород и кислород. Ночью водород с помощью топливных элементов превращается в электричество. Образующаяся при этом вода снова подается на электролизную установку.
По материалам:
autocentre.ua
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