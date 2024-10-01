Водородные локомотивы Pesa появятся в Швеции в 2027—2028 годах — Finance.ua

Водородные локомотивы Pesa появятся в Швеции в 2027—2028 годах
Водородные локомотивы Pesa появятся в Швеции в 2027—2028 годах. Польская компания Pesa и шведские операторы Vate Rail и Hankavik подписали соглашение о намерениях внедрить эти инновационные машины в железнодорожную инфраструктуру. Этот шаг подчеркивает важность водородных технологий в транспортной сфере, об этом информирует новостной портал о железнодорожном транспорте Railway Supply.
Преимущества водородных локомотивов Pesa в Швеции
Преимущества водородных локомотивов Pesa состоят в их экологичности и способности сокращать выбросы углерода. Pesa уже представила водородный локомотив SM42−6Dn, ставший первым в Европе. Он оснащен асинхронными двигателями мощностью 180 кВт каждый. Локомотив использует две водородные ячейки компании Ballard, что позволяет ему перевозить грузы с максимальной скоростью 90 км/ч.
Технологии водородных локомотивов Pesa: планы для Швеции
Компании Pesa, Vate Rail и Hankavik сотрудничают, чтобы обеспечить необходимую инфраструктуру для водородных локомотивов. Планы предусматривают развитие заправочных станций для производства и использования водорода.
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