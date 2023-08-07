Водопровод, который обеспечит Днепропетровщину водой, строят круглосуточно, уже возвели 72 км — Autostrada Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Водопровод, который обеспечит Днепропетровщину водой, строят круглосуточно, уже возвели 72 км — Autostrada

Компания Autostrada проложила 72 из 77 км водопровода Запорожье-Томаковка-Марганец, который строят «с нуля» после подрыва Каховской ГЭС россиянами в начале июня текущего года. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook. В компании добавили, что ежедневно возводят до 2 км водопровода.

«Подрыв Каховской ГЭС оставил без воды около 700 тысяч украинцев. Это колоссальная проблема, которую нужно решить максимально оперативно. Autostrada строит магистральный водопровод на участке Запорожье-Томаковка-Марганец общей протяженностью почти 77 км. Этот объект должен обеспечить водой жителей общин Днепропетровщины. Пока люди вынуждены ежедневно ждать в очередях цистерны с водой, которые привозят сюда из Запорожья в специальные пункты выдачи», — говорится в сообщении.

В Autostrada отмечают, что промышленный водопровод строится с нуля. «Это очень сложный объект, звенья которого будут проходить через сельскохозяйственные угодья, под водой и автомобильными дорогами. В настоящее время наша команда уже обустроила 72 км трассы. Продолжается монтаж стеклопластиковых труб. Трубы большого диаметра, изготовленные из армированного стекловолокном полиэфира», — отметили в компании.

Использование таких труб в этом проекте — это наиболее оптимальное решение, добавляют в Autostrada. Трубы выдерживают давление до 32 атмосфер, легкие, долговечные и быстро монтируются. «Чтобы стыковывать две трубы, нужно максимум 10−15 минут. Каждый день наши работники монтируют 2 км труб», — говорится в сообщении.

«Также проектом магистрального водопровода предусмотрено устройство 6 насосных станций и камер переключения. Работы на строительстве водопровода ведем круглосуточно в максимальном темпе, чтобы уже через несколько месяцев обеспечить жителей Днепропетровщины водой», — заключают Autostrada.

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УНІАН По материалам:

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