Водополье обеспечивает активную работу ГЭС, есть резерв в энергосистеме — Укрэнерго Сегодня 17:34

Водополье обеспечивает активную работу ГЭС, есть резерв в энергосистеме — Укрэнерго

В энергосистеме Украины сохраняется достаточный резерв мощности. Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову. Отопительный сезон завершился во всех областях. Из-за половодья активно работают ГЭС на протяжении всех суток. Об этом сообщили в Укрэнерго.

«По состоянию на 14 апреля 2023 г. производства электроэнергии достаточно для покрытия потребности потребителей. Отопительный сезон завершился во всех областях», — говорится в сообщении.

Как указано, работают все виды генерации. «Много воды в реках обеспечивает активную работу гидроэлектростанций в течение всех суток, и еще больший рост генерации ГЭС при покрытии пикового потребления утром и вечером. В частности, в определенный период времени доля ГЭС в структуре производства составляет около 20%, замещая часть тепловой генерации», — отметили в Укрэнерго.

«В этом году воды очень много, фиксируется поднятие уровня воды в Днепре и Днестре. Во избежание масштабных подтоплений населенных пунктов вдоль рек на гидроэлектростанциях „Укргидроэнерго“ осуществляются контролируемые сбросы воды», — добавили в компании.

В энергосистеме, как отмечено, сохраняется достаточный резерв мощности. Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову (до 98 МВт в разные часы). Также идет незначительный импорт из Словакии (2-4 МВт в разные часы).

Восстановление энергосистемы после массированных атак россиян продолжается.

УНН По материалам:

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