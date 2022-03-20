Водителям запретили использовать видеорегистраторы на время войны — Finance.ua

Водителям запретили использовать видеорегистраторы на время войны

На время войны автомобилистам запретили использовать видеорегистраторы. Это правило было введено для того, чтобы избежать передачи информации оккупантам.

Об этом сообщила Вышгородская районная государственная администрация.

«Во избежание разглашения информации, которая может помочь противнику узнать информацию о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны, запрещается использование видеорегистраторов в авто-, мототранспорте для фото-, видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны. Просьба с пониманием отнестись к этим ограничениям и максимально исключить возможность передачи информации, касающейся Сил обороны», — говорится в сообщении.

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