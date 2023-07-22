Водителям рассказали, в каких случаях можно не пропускать машину с «мигалкой» — Finance.ua
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Водителям рассказали, в каких случаях можно не пропускать машину с «мигалкой»

Технологии&Авто
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Водителям рассказали, в каких случаях можно не пропускать машину с «мигалкой»
Водителям рассказали, в каких случаях можно не пропускать машину с «мигалкой»
Проблесковые маячки обычно размещены на автомобилях скорой помощи, стражей порядка и спасателей. Миганием они сигнализируют, что спецавто нужно пропустить во время движения на экстренный вызов. Однако есть случаи, когда это делать не обязательно.
Да, если позади вашего авто виднеется синий проблесковый маячок и слышна сирена, вы должны пропустить эту машину. Это транспортное средство может игнорировать светофор и регулятор.
В случае если вы видите красный проблесковый маячок, прижмитесь к обочине и полностью остановите транспортное средство. Красный сигнал используется в наиболее неотложных случаях.
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А вот если сзади вас едет машина с оранжевым или белым проблесковым маячком, то водитель гражданского транспортного средства не должен препятствовать работе автомобилей с включенными маячками такого цвета. То есть пропускать такие автомобили не нужно.
Если водитель нарушит правило о необходимости пропустить оперативный автомобиль, он может быть оштрафован на 680 гривен.
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По материалам:
mmr.ua
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