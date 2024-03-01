Водителям назвали 5 эффективных способов сократить расход топлива — Finance.ua

Водителям назвали 5 эффективных способов сократить расход топлива Сегодня 01:42 — Технологии&Авто

Водителям назвали 5 эффективных способов сократить расход топлива

5 действенных способов сократить расход топлива для любого автомобиля. Сейчас стоимость топлива настолько бьет по карману украинских водителей, иногда они считают каждый литр, чтобы сократить количество поездок на АЗС. Здесь на выручку может прийти свежее руководство от экспертов издания GOBankingRates , предложивших сразу

1. Знайте, когда открывать окна для проветривания

Вы должны знать, что сжигаете бензин каждый раз, когда включаете кондиционер для охлаждения салона автомобиля. Очевидно, что дешевле опустить окна, чтобы освежиться, но не всегда. Если скорость движения машины выше 60 километров в час, то при открытых окнах вы увеличиваете сопротивление автомобиля, следовательно, двигателю приходится тратить больше топлива, чтобы продолжать ехать в прежнем темпе.

2. Перезапуск дешевле, чем холостой ход

Многие водители привыкли оставлять двигатель на холостом ходу, когда они должны подождать, например, на светофоре. Однако это может быть лишним расходом топлива. Перезапуск двигателя после короткой остановки тратит гораздо меньше топлива, чем его постоянная работа на холостом ходу. Поэтому, если вы ожидаете более длительное время, лучше выключить двигатель и включить его снова, когда вы будете готовы двигаться.

3. Корректируйте давление в шинах

Необходимое давление в шинах влияет на расход топлива. Шины с низким давлением могут увеличить трение с дорогой, что приведет к увеличенному расходу топлива. Регулярно проверяйте давление в шинах и поддерживайте его на рекомендованном изготовителем автомобиля уровне.

4. Замените колпачок топливного бака

Для большинства людей ограничение расхода топлива — это часть, о которой никто не думает, особенно если вы заправляетесь на АЗС, где бак наполняет местный сотрудник. Однако, если эта деталь изношена, она может стать причиной испарения или утечки значительного количества бензина, обладающего высокой летучестью. Лучше лишний раз проверить герметичность своего топливного бака. Устранить утечку всегда дешевле, чем сталкиваться с ее последствиями.

5. Используйте механическую КПП

Механическая коробка обычно эффективнее с точки зрения расхода топлива, чем автоматическая. Поэтому, если у вас есть возможность выбора, отдайте предпочтение механической коробке передач. Это поможет сократить расход топлива и сэкономить ваши деньги на бензине.

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