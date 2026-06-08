Водителям-нарушителям ПДД готовят жесткие санкции — Свириденко Сегодня 16:36 — Личные финансы

Скоростной режим в автомобиле

Правительство готовит комплекс решений, чтобы снизить аварийность и усилить дисциплину на дорогах.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Соответствующие предложения и ситуацию в сфере безопасности дорожного движения чиновник обсудила с министром внутренних дел.

Что планируют:

усилить ответственность за систематические нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости;

ввести более жесткие санкции для систематических нарушителей;

усовершенствовать системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;

Также обещают взяться за водителей электросамокатов и урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

«Финальные решения должны учитывать предложения общества. Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться», — написала Свириденко.

Действующие штрафы за нарушения

Среди актуальных штрафов за нарушение ПДД:

превышение скорости более чем на 20 км/ч — 340 грн. При уплате штрафа в течение 10 дней действует скидка 50%;

При уплате штрафа в течение 10 дней действует скидка 50%; превышение скорости более чем на 50 км/ч — 1700 грн. В случае повторного нарушения возможно лишение водительских прав;

В случае повторного нарушения возможно лишение водительских прав; пользование телефоном во время движения или непристегнутый ремень безопасности — 510 грн;

отсутствие полиса ОСАГО — 850 грн;

перевозка ребенка без специального детского кресла — 510 грн, а за повторное нарушение в течение года — 850 грн;

управление автомобилем без удостоверения водителя при себе — 425 грн;

за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения: за первое нарушение — 17 000 грн и лишение права управления ТС на один год; за повторное за год нарушение — 34 000 грн и лишение права управления ТС на три года.

Справка Finance.ua:

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