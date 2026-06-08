Водителям-нарушителям ПДД готовят жесткие санкции — Свириденко
Правительство готовит комплекс решений, чтобы снизить аварийность и усилить дисциплину на дорогах.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Соответствующие предложения и ситуацию в сфере безопасности дорожного движения чиновник обсудила с министром внутренних дел.
Что планируют:
- усилить ответственность за систематические нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости;
- ввести более жесткие санкции для систематических нарушителей;
- усовершенствовать системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;
Также обещают взяться за водителей электросамокатов и урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.
«Финальные решения должны учитывать предложения общества. Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться», — написала Свириденко.
Действующие штрафы за нарушения
Среди актуальных штрафов за нарушение ПДД:
- превышение скорости более чем на 20 км/ч — 340 грн. При уплате штрафа в течение 10 дней действует скидка 50%;
- превышение скорости более чем на 50 км/ч — 1700 грн. В случае повторного нарушения возможно лишение водительских прав;
- пользование телефоном во время движения или непристегнутый ремень безопасности — 510 грн;
- отсутствие полиса ОСАГО — 850 грн;
- перевозка ребенка без специального детского кресла — 510 грн, а за повторное нарушение в течение года — 850 грн;
- управление автомобилем без удостоверения водителя при себе — 425 грн;
- за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения: за первое нарушение — 17 000 грн и лишение права управления ТС на один год; за повторное за год нарушение — 34 000 грн и лишение права управления ТС на три года.
Справка Finance.ua:
- 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые;
- 8 июня суд избрал меру пресечения водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Киеве. Ему назначили содержание под стражей на 60 суток без возможности внесения залога;
- первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что за автомобилем Mercedes-Benz C300, попавшим в ДТП, зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них подавляющая часть именно за превышение скорости.
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