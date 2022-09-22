Водителям напомнили о важном пункте ПДД: что нужно обязательно делать с октября — Finance.ua
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Водителям напомнили о важном пункте ПДД: что нужно обязательно делать с октября

Технологии&Авто
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Водителям напомнили о важном пункте ПДД: что нужно обязательно делать с октября
В Украине на осенне-зимний период снова начнет действовать важный пункт ПДД.
Согласно п. 9.8 ПДД, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар. Это правило действует круглосуточно, то есть и в светлое время суток.
Если пренебречь требованием ПДД и не включить ходовые огни с 1 октября по 1 мая, водителя привлекут к ответственности по ст. 125 КоАП как нарушение Правил дорожного движения, не предусмотренное другими статьями КоАП. Санкция за такое нарушение — предупреждение.
Цель требования о включении огней — дополнительно обозначать транспортное средство в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период, благодаря чему в любом случае требование о включении ходовых огней игнорировать нельзя, чтобы не подвергать риску себя и других участников дорожного движения.

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По материалам:
MMR
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