Водителям напомнили о штрафе за отсутствие аптечки — Finance.ua
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Водителям напомнили о штрафе за отсутствие аптечки

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Согласно Правилам дорожного движения Украины (п. 31.4.7), авто нельзя эксплуатировать без медицинской аптечки с нанесенными на нее сведениями о типе транспортного средства, для которого она предназначена (мотоцикл, легковое или грузовое авто, автобус, микроавтобус и другое).
Юристы обращают внимание, что ни в одном нормативном документе не предусмотрен штраф за вождение личного автомобиля без аптечки. То есть автомобиля, который не используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров. Автомобилист отделается только предупреждением.
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Другое дело — отсутствие аптечки в транспортном средстве, которое используется, например, как такси. Такое нарушение влечет наложение штрафа — 680 грн, согласно статье 121 КУоАП.
При повторном подобном нарушении в течение года водителя, кроме штрафа, ожидает лишение водительского права сроком от 3 до 6 месяцев или административный арест сроком от 5 до 10 суток.
Напомним, в Украине пешеходов начали массово штрафовать за нарушение ПДД. В частности, за переход ими проезжей части в неустановленных местах.
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По материалам:
mmr.ua
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