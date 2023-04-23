Водителям напомнили о штрафе за отсутствие аптечки — Finance.ua

Водителям напомнили о штрафе за отсутствие аптечки Сегодня 23:03

Согласно Правилам дорожного движения Украины (п. 31.4.7), авто нельзя эксплуатировать без медицинской аптечки с нанесенными на нее сведениями о типе транспортного средства, для которого она предназначена (мотоцикл, легковое или грузовое авто, автобус, микроавтобус и другое).

Юристы обращают внимание, что ни в одном нормативном документе не предусмотрен штраф за вождение личного автомобиля без аптечки. То есть автомобиля, который не используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров. Автомобилист отделается только предупреждением.

Другое дело — отсутствие аптечки в транспортном средстве, которое используется, например, как такси. Такое нарушение влечет наложение штрафа — 680 грн, согласно статье 121 КУоАП.

При повторном подобном нарушении в течение года водителя, кроме штрафа, ожидает лишение водительского права сроком от 3 до 6 месяцев или административный арест сроком от 5 до 10 суток.

Напомним, в Украине пешеходов начали массово штрафовать за нарушение ПДД. В частности, за переход ими проезжей части в неустановленных местах.

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