Водителям напомнили о наказании за «неправильные» фары — Finance.ua

Водителям напомнили о наказании за «неправильные» фары Сегодня 23:14

Водителям напомнили о наказании за «неправильные» фары

Многие украинские водители любят подчеркивать свою индивидуальность через внешний вид автомобиля. Иногда это касается и фар, которые пытаются сделать более выразительными и яркими. При этом «модники» часто забывают о том, что подобный апгрейд может наказываться по закону.

Юристы напомнили водителям, что замена штатных автомобильных фар на ксеноновые, галогенные и светодиодные запрещена ПДД. Закон вводит на них ограничения из-за опасности для других участников движения, которые могут быть ослеплены ими в темное время суток.

При переоборудовании машины «неправильными» фарами по ст. 121 КУоАП автомобилисту грозит штраф в размере 510 гривен соответственно. В случае повторного нарушения у водителя могут забрать права и изъять автомобиль на штрафплощадку.

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