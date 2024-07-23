Водителям напомнили о наказании за «неправильные» фары — Finance.ua
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Водителям напомнили о наказании за «неправильные» фары

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Водителям напомнили о наказании за «неправильные» фары
Водителям напомнили о наказании за «неправильные» фары
Многие украинские водители любят подчеркивать свою индивидуальность через внешний вид автомобиля. Иногда это касается и фар, которые пытаются сделать более выразительными и яркими. При этом «модники» часто забывают о том, что подобный апгрейд может наказываться по закону.
Юристы напомнили водителям, что замена штатных автомобильных фар на ксеноновые, галогенные и светодиодные запрещена ПДД. Закон вводит на них ограничения из-за опасности для других участников движения, которые могут быть ослеплены ими в темное время суток.
При переоборудовании машины «неправильными» фарами по ст. 121 КУоАП автомобилисту грозит штраф в размере 510 гривен соответственно. В случае повторного нарушения у водителя могут забрать права и изъять автомобиль на штрафплощадку.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Автогражданка (ОСАГО)

По материалам:
mmr.ua
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