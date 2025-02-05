Водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил воинского учета — Finance.ua

Водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил воинского учета Сегодня 16:44 — Личные финансы

Водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил воинского учета

В Украине зафиксирован первый случай, когда человека ограничили в праве управлять автомобилем из-за нарушения правил воинского учета. Как минимум 41 судебное дело найдено с помощью поисковика по судебному реестру Бабуся. Об этом пишет Опендатабот

По меньшей мере 41 судебное дело , связанное с ограничением права на управление авто из-за нарушения правил воинского учета, найдено с помощью поисковика по судебному реестру Бабуся.

Пока в большинстве случаев суды возвращают дела назад — однако это связано только с проблемами в оформлении исков, в частности, неуплатой ТЦК судебного сбора.

«ТЦК, как государственные органы, могли просто не заложить в смету финансы на уплату судебного сбора по таким искам — ведь нововведения в законодательство о мобилизации состоялись в середине 2024 года. Следует понимать, что эта ситуация временная — поэтому уже в 2025 году такая статья расходов должна появиться в бюджетах ТЦК, соответственно, и увеличатся шансы на успех в судах», — комментирует адвокат Валентина Слободянюк.

временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил воинского учета — пока он не выполнит требования ТЦК или пока это требование не будет отозвано. Впрочем, уже есть случай, когда суд удовлетворил иск ТЦК . Водителя впервые— пока он не выполнит требования ТЦК или пока это требование не будет отозвано.

Адвокат отмечает, что ограничения в праве управления автомобилем — не новость для наших граждан. К примеру, такую ​​меру воздействия активно практикуют государственные и частные исполнители в отношении должников по алиментам.

Отметим, что судебные решения по таким делам полностью обезличены — в них не указываются стороны процесса, что не позволяет проверить наличие дела касательно себя.

Это может быть связано с планами законодателей закрыть доступ к информации о судебных делах, касающихся мобилизации. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде и готовится ко второму чтению.

«Действительно, в настоящее время в таких категориях дел отсутствуют правовые требования по обезличению данных участников дела. Такие мероприятия возможны только по уголовным делам, в закрытых судебных процессах и судебных решений о проведении негласных следственных действий. Теперь же ограничение доступа к Реестру или отдельным решениям в нем происходит с целью предотвращения угроз жизни и здоровью судей и участников судебного процесса. Для этого основанием могут быть инструктивные письма СБУ, доверенность правительства, обращение от командования ВСУ», — отмечает адвокат.

Таким образом украинцы могут узнать, есть ли против них подобные иски, только через судебные услуги в приложении Дія или в электронном кабинете системы єСуд.

Как пишет ОпендатаБот, в настоящее время в Едином государственном реестре должников открыто более 25 тысяч производств за нарушение правил воинского учета, вы можете проверить наличие у вас штрафа.

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