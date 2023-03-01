Водители в Китае теперь могут использовать цифровой юань для оплаты проезда по автомагистралям — Finance.ua
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Водители в Китае теперь могут использовать цифровой юань для оплаты проезда по автомагистралям

Криптовалюта
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Водители в Китае теперь могут использовать цифровой юань для оплаты проезда по автомагистралям
Водители в Китае теперь могут использовать цифровой юань для оплаты проезда по автомагистралям
Китайские водители теперь могут использовать цифровые юани для оплаты проезда по некоторым автомагистралям страны.
Об этом сообщает Sina Finance.
Департамент транспорта провинции Цзянсу модернизировал пункты взимания платы за проезд на участках разных автомагистралей в Нанкине для приема платежей в цифровых юанях.

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Водители могут подключать свои мобильные телефоны к считывателям карт на пунктах оплаты, и плата будет списываться с их цифровых кошельков в режиме реального времени.
Нанкин был включен в пилотную зону цифровых юаней в марте прошлого года.
Местное СМИ также сообщило, что международный аэропорт Чанша Хуанхуа, аэропорт, обслуживающий Чаншу, провинция Хунань, стал первым аэровокзалом в стране, который предоставляет возможность транзитным пассажирам использовать цифровые юани.
По материалам:
cryptomisto
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