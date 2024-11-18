Водители автобуса пытались незаконно ввезти в Украину банковские серебряники известных монетных дворов — Finance.ua
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Водители автобуса пытались незаконно ввезти в Украину банковские серебряники известных монетных дворов

Криминал
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Настоящее сокровище, стоимостью более миллиона гривен, обнаружили волынские таможенники в неприметной картонной коробке на посту «Устилуг — Зосин» на границе с Польшей.
Об этом сообщила пресс-служба Гостаможни.
Во время таможенного досмотра в нише для инструментов автобуса таможенники обнаружили коробку, в которой содержались: 50 монет «Artemis», 2 монеты «Phoenix», 1 монета «Samson», отчеканенные в Камеруне, десяток штук «Michael» и легендарные «Passage to Oz» из новозеландской серии «Потусторонние обряды» (Ніуе).
Водители автобуса пытались незаконно ввезти в Украину банковские серебряники известных монетных дворов
Примерная стоимость 72 серебряных монет — почти 1,1 млн грн. Они временно изъяты по протоколу о нарушении таможенных правил, составленном по признакам ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса.
Справка:
Согласно ч. 3 ст. 197 Таможенного кодекса Украины, перемещение валюты Украины, иностранной валюты, банковских металлов через таможенную границу Украины осуществляется с учетом требований Закона Украины «О валюте и валютных операциях». К банковским металлам относятся: золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, доведенные (афинированные) до высших проб, в слитках и порошках, имеющие сертификаты качества, а также монеты, производимые из драгоценных металлов.
Водители автобуса пытались незаконно ввезти в Украину банковские серебряники известных монетных дворов
Трансграничное перемещение физическими лицами валютных ценностей в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро по официальному курсу валют, установленному Национальным банком Украины на день перемещения через таможенную границу Украины, подлежит письменному декларированию таможенным органам в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.
По материалам:
Finance.ua
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