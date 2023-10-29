Водителей внедорожников хотят ограничить в перемещении по бездорожью — Finance.ua

Водителей внедорожников хотят ограничить в перемещении по бездорожью Сегодня 19:10 — Технологии&Авто

Водителей внедорожников хотят ограничить в перемещении по бездорожью

В Украине намечаются изменения в законодательстве, которые могут ограничить движение автомобилей в заповедных зонах. Этот законопроект, разрабатываемый Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, вызвал широкий интерес и дискуссии. Основная мотивация такого шага кроется в огромном экологическом ущербе, который автомобили наносят окружающей среде, особенно в уязвимых природных районах.

Авторы этого законопроекта обосновывают свое предложение тем, что автомобили, включая внедорожники, эндуро-мотоциклы, квадроциклы и багги, значительно загрязняют природу и наносят ущерб экосистемам, обитателям заповедных зон. Среди основных проблем, которые они видят, — засорение выбросами воздуха и загрязнение почвы нефтепродуктами, что может привести к серьезным последствиям для флоры и фауны.

Следует отметить, что этот законопроект не вводит запрета на использование указанных транспортных средств на общественных и частных дорогах, а также в населенных пунктах. Его основной упор направлен на защиту заповедных территорий и восстановление природных балансов.

В настоящее время законопроект еще не был зарегистрирован в Верховной Раде Украины, но он уже получил поддержку общественных экологических организаций, активно выступающих за его принятие. Планируется, что проект будет согласован с соответствующими ведомствами перед рассмотрением правительства.

Следует отметить, что «зеленые» активисты давно призывают к ограничению «джиппинга» — перемещение автотранспортом повышенной проходимости в природных районах, особенно в Карпатах и ​​других заповедных территориях. Их аргументы основаны на вреде, который этот вид активного отдыха наносит природе, включая эрозию почвы и вред флоре и фауне.

В 2022 году на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция под номером 22/163 240-эп с требованием регулирования «джипинга» в Украине. Подписавшие эту петицию предлагали ввести специальные лицензии для «джипинга» в Карпатах, устанавливать специальные маршруты для любителей внедорожных поездок в заповедниках, а также наказывать за нарушение правил доступа к этим районам без соответствующей лицензии. Деньги, собранные с продажи лицензий, предлагалось направить на усиление охраны природных заповедников с помощью рейнджеров.

Петиция собрала необходимое количество подписей и была рассмотрена президентом Зеленским, который поручил премьер-министру Денису Шмыгалю изучить предложения по петиции и принять соответствующие меры. Возможно, поданный Министерством законопроект — это один из ответов на этот запрос общества и шаг в направлении более активной защиты природы и ее биоразнообразия.

Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее.Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.