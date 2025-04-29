Водителей в Украине штрафуют за использование «Дії»: что нужно знать — Finance.ua

Водителей в Украине штрафуют за использование «Дії»: что нужно знать
Украина уверенно идет в цифровое будущее, однако новые технологии все еще вызывают недоразумения на практике. В частности, водители, использующие электронные документы в приложении «Дія», рискуют получить штраф.
Хотя еще в 2019 году Постановление Кабмина № 956 приравняло электронные права и техпаспорт к бумажным и пластиковым аналогам, некоторые патрульные полицейские продолжают требовать физические документы.
В случае их отсутствия составляются постановления о штрафе в размере 425 гривен (ч.1 ст. 126 КУоАП).
Что делать водителям:
- Спокойно объяснить инспектору о законности электронных документов, сославшись на Постановление КМУ № 956.
- Зафиксировать разговор или найти свидетелей.
- В случае составления протокола обязательно обжаловать его в суде.
Суды, как правило, становятся на сторону водителей, признавая штрафы неправомерными.
Почему возникают проблемы
Основные причины — неосведомленность правоохранителей или их нежелание признавать цифровые документы. В то же время государство официально поддерживает цифровизацию, а приложение «Дія» является полноценным инструментом для водителей.
Советы для водителей:
- Проверяйте актуальность документов в «Дії».
- Загрузите их для оффлайн-доступа.
- Фиксируйте нарушения и не бойтесь отстаивать свои права.
Электронные документы в «Дії» имеют такую же юридическую силу, как и физические. Неправомерные штрафы должны быть отменены.
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