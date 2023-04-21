Водителей стали штрафовать на 17 000 грн: кому грозит штраф — Finance.ua
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Водителей стали штрафовать на 17 000 грн: кому грозит штраф

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В последнее время Укртрансбезопасность начала трактовать отсутствие определенных сведений в товарно-транспортной накладной как недействительность документа и налагает штрафы в размере 17 000 грн.
Сотрудники ведомства аргументируют это отсутствием адреса участников перевозки, ширины или длины транспортного средства, стоимости груза, номера водительского удостоверения и т.д.
Согласно статье 48 Закона «Об автомобильном транспорте» автомобильные перевозчики, водители должны иметь и предъявлять работникам Укртрансбезопасности товарно-транспортную накладную на грузовую перевозку.
Данная норма закона предусматривает, какие обязательные реквизиты должны быть указаны грузоотправителем при оформлении товарно-транспортной накладной, в частности:
  • дата и место составления накладной;
  • грузоотправитель (полное наименование юридического лица или предпринимателя и налоговый номер);
  • автомобильный перевозчик (полное наименование юридического лица или предпринимателя и налоговый номер);
  • фамилия, имя, отчество водителя транспортного средства и номер его удостоверения;
  • грузополучатель (полное наименование юридического лица или предпринимателя и налоговый номер);
  • транспортное средство (марка, модель, тип, регистрационный номер автомобиля, прицепа), его параметры — длина, ширина, высота, общий вес, в том числе с грузом, и массы брутто;
  • пункты погрузки и разгрузки.
В то же время, статья 60 Закона «Об автомобильном транспорте» предусматривает ответственность перевозчика за перевозку груза только за отсутствие на момент проведения проверки товарно-транспортной накладной. Поэтому многие выписанные штрафы могут быть обжалованы в суде.
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По материалам:
MMR
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