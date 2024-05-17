Водителей предупредили об опасности использования незамерзайки летом — Finance.ua

Водителей предупредили об опасности использования незамерзайки летом Сегодня 20:41 — Технологии&Авто

Большинство водителей после прихода весны не меняют жидкость в бачке омывателя и продолжают использовать ее для очищения стекла от грязи и пыли. Специалисты предупреждают о возможных неприятностях, которые могут возникнуть вследствие этого. Они объяснили, почему лучше сразу заменить эту жидкость на летний вариант.

Состав зимней омывающей жидкости не самый лучший для использования летом. В жаркое время года автовладельцы сталкиваются с другими видами загрязнений, такими как следы от насекомых, пыль, песок, остатки битума и растительная пыльца. Летняя омывающая жидкость содержит больше ПАВ и меньше спирта, что делает ее более эффективной в условиях летнего сезона.

В зимнем варианте жидкости содержание изопропилового или метилового спирта достаточно велико, что может оказаться вредным для здоровья. Учитывая отсутствие альтернатив в зимний период, вдыхать эти вещества приходится. Однако летом лучше избегать этого, поскольку более высокая температура способствует более быстрому испарению этих компонентов и может вызвать неприятный запах.

Эксперты отмечают, что экономия на замене жидкости в этом случае не достойна возможных последствий, поскольку использование зимней жидкости летом может привести к появлению неприятных последствий. Поэтому лучше заменить ее на летний вариант, что обеспечит эффективную очистку и защиту от загрязнений.

MMR По материалам:

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