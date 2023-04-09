Водителей будут штрафовать за неправильные фары — Finance.ua

Водителей будут штрафовать за неправильные фары Сегодня 02:05 — Технологии&Авто

Самостоятельно установленные ксеноновые фары являются основанием для вынесения штрафа.

Замена ламп фар на ксеноновые, галогенные или светодиодные, безусловно, создает лучшую видимость для водителя. Однако может ослеплять встречных водителей, создавая аварийно опасную ситуацию. Особенно это касается установки таких ламп в неприспособленные заводом-производителем фары.

Поэтому в фары можно устанавливать только те лампы, которые предусмотрены заводом-производителем. Если конструкцией автомобиля не предусмотрены лампы другого типа, самостоятельно менять тип ламп запрещено.

Также не разрешено использовать ксеноны без автоматического корректора угла наклона фар и устройств для очистки фар. Эксплуатация автомобиля в этом случае запрещена.

Так, согласно части 2 статьи 122 КУоАП за использование фар с нарушением требований соответствующих стандартов грозит штраф в размере 510 грн. Кроме того, согласно части 1 статьи 121 КУоАП, за управление водителем транспортным средством, переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, если нарушение совершено впервые, предусмотрен штраф в размере 340 грн. Если в течение года полиция зафиксировала нарушение повторно, то водитель может быть лишен права вождения от 3-х до 6-ти месяцев.

Поэтому перед тем как решите установить ксеноновые, галогенные или светодиодные лампы на свой автомобиль, выясните, предусмотрено ли это заводом изготовителем.

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