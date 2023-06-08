Vodafone заявил о запуске фиксированного интернета с гигабитной скоростью: сможет работать без электричества — Finance.ua

Vodafone заявил о запуске фиксированного интернета с гигабитной скоростью: сможет работать без электричестваСегодня 14:30 — Личные финансы30Vodafone заявил о запуске фиксированного интернета с гигабитной скоростью: сможет работать без электричестваПо материалам: УБРМесто для вашей рекламыЕсли Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Поделиться новостьюПодпишитесь на насFinance.ua/Все новости/Личные финансы/Vodafone заявил о запуске фиксированного интернета с гигабитной скоростью: сможет работать без электричества