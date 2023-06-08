Vodafone заявил о запуске фиксированного интернета с гигабитной скоростью: сможет работать без электричества — Finance.ua

Vodafone заявил о запуске фиксированного интернета с гигабитной скоростью: сможет работать без электричества Сегодня 14:30 — Личные финансы

Vodafone заявил о запуске фиксированного интернета с гигабитной скоростью: сможет работать без электричества

УБР По материалам:

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