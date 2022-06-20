Vodafone повысил тарифы: сколько будут платить украинцы с 1 июля — Finance.ua

С 1 июля ряд клиентов мобильного оператора Vodafone ждут не слишком приятные изменения — компания объявила о повышении цен по некоторым тарифным планам.
Интересно, что отдельной новости на сайте о нововведениях не было, но на странице каждого тарифа информацию дополнили и начали рассылать сообщения абонентам.
Увеличивают тарифы украинцам, пользующимся тарифами серии Vodafone SuperNet:
Vodafone SuperNet Turbo с 100 грн/мес. до 125 грн/мес.;
Vodafone SuperNet Start с 125 грн/мес. до 140 грн/мес.;
Vodafone SuperNet Pro с 180 грн/мес. до 205 грн/мес.;
Vodafone SuperNet Unlim с 260 грн/мес. до 300 грн/мес.;
Joice с 120 грн/мес. до 135 грн/мес.
В то же время клиентам предлагают немного большие объемы услуг в каждом пакете: больше гигабайт в интернете и звонков по Украине. А вот безлимит на мессенджеры (услуги «Обмен минут» и «Множество разговоров») станет недоступным с 1 июля.