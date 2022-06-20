Vodafone повысил тарифы: сколько будут платить украинцы с 1 июля — Finance.ua
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Vodafone повысил тарифы: сколько будут платить украинцы с 1 июля

Сегодня 12:21Фондовый рынок
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С 1 июля ряд клиентов мобильного оператора Vodafone ждут не слишком приятные изменения — компания объявила о повышении цен по некоторым тарифным планам.
Интересно, что отдельной новости на сайте о нововведениях не было, но на странице каждого тарифа информацию дополнили и начали рассылать сообщения абонентам.
Увеличивают тарифы украинцам, пользующимся тарифами серии Vodafone SuperNet:
  • Vodafone SuperNet Turbo с 100 грн/мес. до 125 грн/мес.;
  • Vodafone SuperNet Start с 125 грн/мес. до 140 грн/мес.;
  • Vodafone SuperNet Pro с 180 грн/мес. до 205 грн/мес.;
  • Vodafone SuperNet Unlim с 260 грн/мес. до 300 грн/мес.;
  • Joice с 120 грн/мес. до 135 грн/мес.
В то же время клиентам предлагают немного большие объемы услуг в каждом пакете: больше гигабайт в интернете и звонков по Украине. А вот безлимит на мессенджеры (услуги «Обмен минут» и «Множество разговоров») станет недоступным с 1 июля.
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Если у пользователя подключена услуга «Год без абонплат», стоимость тарифа не изменится до истечения срока действия услуги. После его завершения тариф изменится на актуальный.
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По материалам: Сьогодні
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