Vodafonе поднимает тарифы и отменяет "безлим" на Telegram — Finance.ua

Vodafonе поднимает тарифы и отменяет "безлим" на Telegram
Мобильный оператор Vodafone поднимает стоимость тарифных планов. Речь идет о планах, указанных на сайте оператора, которые можно подключить по предоплате. Контрактные планы тоже ждут изменения, но они несущественные.
Так, по информации оператора, с 10 февраля клиентам Vodafone следует ожидать нескольких изменений.
SuperNetStart
- Тарифный план SuperNet Start меняется со 145 грн до 175 грн/месяц.
- В то же время оператор предоставит больше Интернета — с 10 до 15 ГБ.
- При условии, что тариф проплачен заранее на полгода или год, его стоимость не меняется, а бонусы растут. Online PASS будет доступен и дальше. К нему прилагаются Duolingo и Coursera.
- А вот Telegram больше не будет входить в бесплатные приложения, а будет взимать «мегабайты» согласно пакету услуг.
SuperNet Pro
- Тарифный план SuperNet Pro меняется с 205 до 245 грн/месяц.
- Количество Интернета вырастет с 25 до 30 ГБ.
- В Online PASS добавляются Duolingo и Coursera, а также добавляются Reddit и Canva.
- А Telegram больше не будет входить в безлим.
SuperNet Unlim
- Пользователи тарифного плана SuperNet Unlim с 10 февраля будут платить на 60 гривен больше — цена вырастет с 300 грн до 360/месяц.
- В то же время, увеличится объем интернета на максимальной скорости: с 50 до 60 ГБ, далее — 0,8 Мбит/c.
- Если подключена услуга Год без абонплат, то до ее окончания тариф не будет расти, а вот бонусы вырастут.
Joice
- Абоненты с тарифом Joice будут платить 170 грн вместо 145 грн в месяц.
- Стоимость тарифа с услугой Joice MAXXX будет составлять 185 грн.
- А вот участникам акции «Онлайн-сопротивление» тариф не изменится до конца акции — 135 грн. А по завершении составит 185 грн/мес.
Для абонентов контрактной формы тарифы не изменяются за исключением одного — Telegram исключается из перечня приложений, на которые есть безлимитный интернет. Вместо этого добавляют Duolingo и Coursera.
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