Вода отступает: уровень подтопления в Херсонской области упал на полметра — Finance.ua
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Вода отступает: уровень подтопления в Херсонской области упал на полметра

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Вода отступает: уровень подтопления в Херсонской области упал на полметра
Вода отступает: уровень подтопления в Херсонской области упал на полметра
В Херсонской области за ночь уровень воды в затопленных городах, селениях и селах после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС снизился на 64 сантиметра. В воде остаются 46 городов, поселков и сел, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
«По состоянию на этот час вода продолжает отходить и уже достигла отметки 3 метра 29 сантиметров. Если сравнивать со вчерашним вечером, то уровень уменьшился на 64 сантиметра», — сказал Прокудин.
Также глава ОВА отметил, что в подтопленных населенных пунктах ситуация без изменений. В воде остаются 32 населенных пункта на правом берегу Днепра и 14 — на левом.
«На освобожденной территории затоплены 3801 дом. Несмотря на шквальный огонь российских террористов, продолжается спасательная операция. На правом берегу из водяной ловушки удалось освободить 2743 человека, из них — 228 детей и 77 маломобильных людей», — сказал глава ОВА.
Кроме того, по его словам, только из Херсона было эвакуировано 2318 горожан.
«На левом берегу ситуация остается критической. Россияне блокируют эвакуацию и сами не проводят, к тому же мешают нам спасать наших людей, открывая огонь в спину пожилым и маломобильным жителям области, как это было вчера», — добавил Прокудин.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
УНІАН
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