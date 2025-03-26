Во всех сервисных центрах МВД заработала Э-запись для получения госуслуг — Finance.ua

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Во всех сервисных центрах МВД заработала Э-запись для получения госуслуг

Личные финансы
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Во всех сервисных центрах МВД заработала Э-запись для получения госуслуг
Во всех сервисных центрах МВД заработала Э-запись для получения госуслуг
С 25 марта во всех сервисных центрах МВД заработала новая система Э-записи для получения государственных услуг.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Зарегистрироваться на получение услуг можно в формате онлайн — на 21 день вперед, или день в день в терминалах самообслуживания. Физическое лицо может регистрироваться не более 4 раз в месяц онлайн и 4 раза в месяц в терминале. Для юрлиц установлен лимит в 4 регистрации в день (онлайн) или 6 в день (через терминал).
Количество сгенерированных записей для регистрации на получение услуг зависит от нагрузки на сервисный центр МВД.
Запись индивидуальная. Если данные в документах не совпадают с указанными при регистрации, в предоставлении услуги откажут.
«Значительный акцент делается на средства защиты информации в системе для предотвращения несанкционированного стороннего вмешательства. В частности, предусмотрена защита от автоматизированных ботов», — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Александр Малыш.

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Напомним, что у украинцев есть возможность получить цифровое свидетельство о регистрации транспортного средства. Э-свидетельство о регистрации авто — это полноценная альтернатива пластиковым документам. Э-свидетельство отображается в электронных сервисах, в частности, в приложении «Дія» и в Кабинете водителя.
Для получения электронного свидетельства о регистрации транспортного средства необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД для перерегистрации авто. При получении услуги необходимо уведомить администратора о намерении получить свидетельство исключительно в электронном формате без пластикового бланка. Документ будет содержать серию и номер.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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