Во время войны в банках выросла доля мелких вкладов — НБУ — Finance.ua

Во время войны в банках выросла доля мелких вкладов — НБУ

Во время войны в банках выросла доля мелких вкладов — НБУ

С начала полномасштабной войны в банках растет доля более мелких вкладов.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном Национальным банком.

Что с вкладами:

объем гривневых вкладов в диапазоне от 10 до 200 000 грн вырос за март-апрель на 21,8%,

при этом объем больших, более 200 тыс. грн вырос всего на 10,8%.

В НБУ подчеркивают, что такая тенденция отличается от довоенной, когда большие вклады росли быстрее.

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В банках также увеличивается доля текущих счетов. Доля вкладов по требованию в средствах населения во всех валютах выросла с 56,1% в январе до 64,7% на конец мая.

«Во время войны население стремится иметь беспрепятственный доступ к собственным деньгам. Так что спрос на срочные депозиты ожидаемо уменьшился и, вероятно, будет низким в ближайшее время», — прогнозируют в Нацбанке.

Что происходит с доходностью по депозитам

Во время полномасштабной войны, как и во время коронакризиса, ставки по депозитам населения снижались, достигая новых исторических минимумов. Банки существенно снизили сначала ставки по текущим средствам, а впоследствии — и по срочным, поскольку не чувствовали угрозы ликвидности.

«Однако ускорение инфляции создает риски для дальнейшего удержания вкладов, прежде всего, срочных. Повышение НБУ в июне ключевой ставки до 25% — это сигнал для дальнейшего постепенного повышения депозитных ставок», — говорится в отчете.

По мнению НБУ, банкам следует, по крайней мере, частично компенсировать вкладчикам обесценивание средств из-за роста цен и девальвации на наличном рынке.

Как гарантируются вклады в Украине

В период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения в Украине вклады населения, включая средства ФЛП, гарантируются в полном объеме.

После этого гарантированная сумма будет составлять 600 тыс. грн.

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