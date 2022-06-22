Фонд гарантирования вкладов начинает выплату средств вкладчикам АО «Мегабанк» — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов начинает выплату средств вкладчикам АО «Мегабанк»

С 21 июня 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплаты средств вкладчикам АО «Мегабанк» по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 02 июня 2022 включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Поскольку АО « Мегабанк » признано неплатежеспособным после вступления в силу нормы о возмещении средств в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 02 июня 2022, выплата гарантированной суммы возмещения осуществляется по этой норме, которая будет действовать в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному на конец дня 02 июня 2022 года.

Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.

Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента:

АО КБ «ПриватБанк»,

АБ «Укргазбанк»,

Акционерный банк «Пивденный»

АТ «ПУМБ».

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 мая 2022 г. в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывалось 69 действующих банков. На начало мая 2022 года продолжалась ликвидация 49 неплатежеспособных банков, ликвидация 51 банка Фондом уже завершена.

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