Во время войны украинцы стали заказывать меньше услуг: как изменились цены — Finance.ua
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Во время войны украинцы стали заказывать меньше услуг: как изменились цены

Личные финансы
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Во время войны украинцы стали заказывать меньше услуг: как изменились цены
Во время войны украинцы стали заказывать меньше услуг: как изменились цены
В связи с полномасштабной войной покупательная способность украинцев несколько ослабла. В частности, снизился спрос украинцев на бытовые услуги, такие как ремонт сантехники, электричества и бытовых приборов.
В целом количество заказов на сайте для заказа услуг «Кабанчик» уменьшилось на 44%.
В пятерку самых популярных категорий на ресурсе в 2022 году вошли:
  • услуги сантехника;
  • ремонт крупной бытовой техники;
  • работа электрика;
  • написание работ для студентов и онлайн работа.
Средний чек на вышеупомянутые услуги снизился на 20% по сравнению с 2021 годом. В этом году за один вызов сантехника в 2022 году украинцы в среднем платили 595 гривен, за ремонт крупной бытовой техники — 531 гривну, услуги электричества стоили 687 гривен, написание работ — 765 гривен, а услуги по категории онлайн-работа — 1 304 грн.
Средний чек одного заказа в категории «Муж на час» составил 456 гривен. В ней заказчики размещали задачи по установке и ремонту замков, монтажу сушилок, полок, прочистке канализации и т.д.
Во время войны также сохранился спрос на курьерскую доставку, установку бытовой техники и набор текста.
Заказывали также услуги по ремонту цифровой техники, на что средний чек составил 554 гривны, вызывали помощь на трассе, ремонтировали мебель и садово-парковую технику. Закрывает рейтинг из 15 популярнейших в 2022 году услуг установка и ремонт окон, средний чек одной задачи в этой категории составил 1 196 гривен.

Рейтинг по городам

  • больше всего заказов было сделано из Киева, где средний чек составил 1358 гривен;
  • в Харькове средняя стоимость одного заказа держалась на уровне 1580 гривен;
  • во Львове — 1157 гривен;
  • в Днепре — 1350 гривен.
Наибольшие показатели по стоимости были в городах, затронутых российской оккупацией:
  • Ирпень — 1 626 грн по одному заказу;
  • Бровары со средним чеком на 1674 грн.

Как менялся спрос на услуги

В разные периоды наблюдался резкий скачок спроса на услуги определенных категорий. В частности, с 25 февраля на сервисе стали появляться запросы на строительство, ремонт и обустройство бомбоубежищ. С марта по июнь количество таких заказов выросло в 2 раза.
Удары по энергетическим объектам Украины и вызванные этим перебои с электроснабжением спровоцировали спрос на услуги мастеров, обеспечивающих установку и ремонт генераторов. Этот спрос удерживается и сейчас.
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По материалам:
Телеканал 24
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