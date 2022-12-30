Во время войны украинцы стали заказывать меньше услуг: как изменились цены — Finance.ua

Во время войны украинцы стали заказывать меньше услуг: как изменились цены Сегодня 08:24 — Личные финансы

Во время войны украинцы стали заказывать меньше услуг: как изменились цены

В связи с полномасштабной войной покупательная способность украинцев несколько ослабла. В частности, снизился спрос украинцев на бытовые услуги, такие как ремонт сантехники, электричества и бытовых приборов.

В целом количество заказов на сайте для заказа услуг «Кабанчик» уменьшилось на 44%.

В пятерку самых популярных категорий на ресурсе в 2022 году вошли:

услуги сантехника;

ремонт крупной бытовой техники;

работа электрика;

написание работ для студентов и онлайн работа.

Средний чек на вышеупомянутые услуги снизился на 20% по сравнению с 2021 годом. В этом году за один вызов сантехника в 2022 году украинцы в среднем платили 595 гривен, за ремонт крупной бытовой техники — 531 гривну, услуги электричества стоили 687 гривен, написание работ — 765 гривен, а услуги по категории онлайн-работа — 1 304 грн.

Средний чек одного заказа в категории «Муж на час» составил 456 гривен. В ней заказчики размещали задачи по установке и ремонту замков, монтажу сушилок, полок, прочистке канализации и т.д.

Во время войны также сохранился спрос на курьерскую доставку, установку бытовой техники и набор текста.

Заказывали также услуги по ремонту цифровой техники, на что средний чек составил 554 гривны, вызывали помощь на трассе, ремонтировали мебель и садово-парковую технику. Закрывает рейтинг из 15 популярнейших в 2022 году услуг установка и ремонт окон, средний чек одной задачи в этой категории составил 1 196 гривен.

Рейтинг по городам

больше всего заказов было сделано из Киева, где средний чек составил 1358 гривен;

в Харькове средняя стоимость одного заказа держалась на уровне 1580 гривен;

во Львове — 1157 гривен;

в Днепре — 1350 гривен.

Наибольшие показатели по стоимости были в городах, затронутых российской оккупацией:

Ирпень — 1 626 грн по одному заказу;

Бровары со средним чеком на 1674 грн.

Как менялся спрос на услуги

В разные периоды наблюдался резкий скачок спроса на услуги определенных категорий. В частности, с 25 февраля на сервисе стали появляться запросы на строительство, ремонт и обустройство бомбоубежищ. С марта по июнь количество таких заказов выросло в 2 раза.

Удары по энергетическим объектам Украины и вызванные этим перебои с электроснабжением спровоцировали спрос на услуги мастеров, обеспечивающих установку и ремонт генераторов. Этот спрос удерживается и сейчас.

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Телеканал 24 По материалам:

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