Во время военного положения некоторых украинцев нельзя увольнять за прогулы — разъяснение Гоструда
Прогулы тех сотрудников, которые покинули место жительства и переехали в другую область или за границу, не могут быть причиной увольнения.
Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.
«Если специфика выполнения работы предполагает возможность ее осуществления удаленно, посредством информационно-коммуникационных технологий, работодателю целесообразно принять решение о переводе работника на дистанционную работу», — сказано в сообщении.
Если такой возможности нет — работнику могут быть предоставлены отпуска, в том числе без сохранения заработной платы.
«В случае если работодатель работника не осуществляет деятельность в связи с военными действиями — всем работникам, независимо от места их нахождения, устанавливается простой», — объясняют в Гоструде.
Если простой не объявлялся, местонахождение работника неизвестно, трудовые обязанности он не выполняет — целесообразно учитывать его отсутствие как отсутствие по невыясненным причинам.
«Но такое отсутствие не может быть основанием для увольнения работника за прогул», — говорится в сообщении.
Справка Finance.ua:
- правовой режим военного положения внес существенные коррективы в большинство сфер нашей жизни. В том числе и в правоотношении между работодателями и наемными работниками. В частности, в порядок увольнения с работы — независимо от того, кто такую инициативу выявляет: работодатель или работник;
- правовой режим военного положения принес нам такое новшество, как приостановление действия трудового договора;
- в Кодекс законов о труде внесены новые основания для увольнения, вызванные именно войной. Они действуют сейчас и останутся в силе и после отмены правового режима военного положения.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью