Во время военного положения некоторых украинцев нельзя увольнять за прогулы — разъяснение Гоструда Сегодня 20:00 — Личные финансы

Во время военного положения некоторых украинцев нельзя увольнять за прогулы — разъяснение Гоструда

Прогулы тех сотрудников, которые покинули место жительства и переехали в другую область или за границу, не могут быть причиной увольнения.

Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

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«Если специфика выполнения работы предполагает возможность ее осуществления удаленно, посредством информационно-коммуникационных технологий, работодателю целесообразно принять решение о переводе работника на дистанционную работу», — сказано в сообщении.

Если такой возможности нет — работнику могут быть предоставлены отпуска, в том числе без сохранения заработной платы.

«В случае если работодатель работника не осуществляет деятельность в связи с военными действиями — всем работникам, независимо от места их нахождения, устанавливается простой», — объясняют в Гоструде.

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Если простой не объявлялся, местонахождение работника неизвестно, трудовые обязанности он не выполняет — целесообразно учитывать его отсутствие как отсутствие по невыясненным причинам.

«Но такое отсутствие не может быть основанием для увольнения работника за прогул», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

правовой режим военного положения внес существенные коррективы в большинство сфер нашей жизни. В том числе и в правоотношении между работодателями и наемными работниками. В частности, в порядок увольнения с работы — независимо от того, кто такую ​​инициативу выявляет: работодатель или работник;

правовой режим военного положения принес нам такое новшество, как приостановление действия трудового договора;

в Кодекс законов о труде внесены новые основания для увольнения, вызванные именно войной. Они действуют сейчас и останутся в силе и после отмены правового режима военного положения.

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