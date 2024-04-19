Во время военного положения некоторых украинцев нельзя увольнять за прогулы — разъяснение Гоструда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Во время военного положения некоторых украинцев нельзя увольнять за прогулы — разъяснение Гоструда

Личные финансы
15
Во время военного положения некоторых украинцев нельзя увольнять за прогулы — разъяснение Гоструда
Во время военного положения некоторых украинцев нельзя увольнять за прогулы — разъяснение Гоструда
Прогулы тех сотрудников, которые покинули место жительства и переехали в другую область или за границу, не могут быть причиной увольнения.
Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.
Читайте также
«Если специфика выполнения работы предполагает возможность ее осуществления удаленно, посредством информационно-коммуникационных технологий, работодателю целесообразно принять решение о переводе работника на дистанционную работу», — сказано в сообщении.
Если такой возможности нет — работнику могут быть предоставлены отпуска, в том числе без сохранения заработной платы.
«В случае если работодатель работника не осуществляет деятельность в связи с военными действиями — всем работникам, независимо от места их нахождения, устанавливается простой», — объясняют в Гоструде.
Читайте также
Если простой не объявлялся, местонахождение работника неизвестно, трудовые обязанности он не выполняет — целесообразно учитывать его отсутствие как отсутствие по невыясненным причинам.
«Но такое отсутствие не может быть основанием для увольнения работника за прогул», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • правовой режим военного положения внес существенные коррективы в большинство сфер нашей жизни. В том числе и в правоотношении между работодателями и наемными работниками. В частности, в порядок увольнения с работы — независимо от того, кто такую ​​инициативу выявляет: работодатель или работник;
  • правовой режим военного положения принес нам такое новшество, как приостановление действия трудового договора;
  • в Кодекс законов о труде внесены новые основания для увольнения, вызванные именно войной. Они действуют сейчас и останутся в силе и после отмены правового режима военного положения.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.