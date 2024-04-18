Как выплачивают задолженность по заработной плате во время увольнения — Finance.ua

Как выплачивают задолженность по заработной плате во время увольнения Сегодня 19:44 — Личные финансы

Как выплачивают задолженность по заработной плате во время увольнения

Согласно статье 116 Кодекса законов о труде Украины, при увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения.

Если работник в день увольнения не работал, указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Об этом пишет Кадровик.

Сумма

О суммах, начисленных и выплаченных работнику при увольнении, с указанием отдельно каждого вида выплаты (основная и дополнительная заработная плата, поощрительные и компенсационные выплаты, другие выплаты, на которые работник имеет право согласно условиям трудового договора и в соответствии с законодательством, в том числе при увольнении) работодатель должен письменно уведомить работника в день их выплаты.

В случае спора о размере сумм, начисленных работнику при увольнении, работодатель в любом случае должен в определенный настоящей статьей срок выплатить не оспариваемую им сумму.

Какие статьи КЗоТ регламентируют увольнение работника по его инициативе

Эта процедура регламентируется статьями 36, 38 и 39 КЗоТ, которые, соответственно, указывают на виды расторжения трудовых правоотношений:

по согласию сторон;

по собственному желанию;

в связи с невозможностью работником выполнять условия срочного трудового договора по разным причинам.

Последняя статья применяется редко, да и условия ее применения достаточно специфичны, поэтому сосредоточимся на тех статьях Кодекса, которые чаще всего применяются — 36 «Основания прекращения трудового договора» и 38 «Расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по инициативе работника», или, как ее называют в народе — «по собственному желанию».

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