Во время обысков в sportbank ГБР не нашло доказательств правонарушения соучредителей Никиты Измайлова и Андрея Савченко — Finance.ua

Во время обысков в sportbank ГБР не нашло доказательств правонарушения соучредителей Никиты Измайлова и Андрея Савченко Сегодня 16:25 — Фондовый рынок

Правоохранители не видят нарушений законодательства в деятельности sportbank и его учредителей. Об этом сообщает пресс-служба sportbank со ссылкой на адвокатские обращения в Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис Генерального прокурора (документы есть в распоряжении Forbes).

Ключевые факты

ГБР сообщило, что проверка причастности sportbank к возможному совершению преступлений действительно проводилась, но в рамках расследования в отношении других лиц.

«В ходе осуществления досудебного расследования не получены доказательства совершения должностными лицами ООО «Дивотек», ООО «ДТ Нетворк» (владеющих брендом необанка sportbank. — Forbes) уголовных правонарушений, которые являются предметом досудебного расследования в уголовном производстве № 42 003 000 ГБР по запросу юриста sportbank.

Также ГБР сообщает об отсутствии доказательств противоправной деятельности экс-топменеджера Parimatch и основателя sportbank Никиты Измайлова и его партнера Андрея Савченко.

Офис Генерального прокурора сообщил об отсутствии в Едином реестре досудебных расследований информации о применении мер уголовно-правового характера и наличии каких-либо уголовных дел в отношении ООО «Дивотек» и ООО «ДТ Нетворк».

Как сообщили Forbes в sportbank, счета необанка по-прежнему находятся под арестом.

Контекст

Как писал Forbes, в конце февраля Лычаковский суд Львова арестовал счета ООО «Дивотек» и ООО «ДТ Нетворк», владеющих брендом необанка sportbank, рассказал Forbes CEO проекту Михаил Стрижко.

В январе в офис sportbank пришли детективы ГБР в поисках доказательств сотрудничества sportbank с российским бизнесом и бетинговыми компаниями Parimatch, Buddy. bet и PariWin, уклонявшихся от уплаты налогов.

Во время обысков 12 января ГБР также искал документы, которые должны были подтвердить госизмену со стороны четырех неназванных лиц, свидетельствует одно из судебных постановлений по этому делу, где представитель необанка просит вернуть изъятые в ходе обыска вещи.

Дело существенно ухудшило положение проекта, повторяющего модель monobank . С 2021-го sportbank работал на базе Таскомбанка Сергея Тигипко . Как узнал Forbes, сейчас партнерство фактически завершилось — с осени 2023-го sportbank искал новое базовое финучреждение (подробнее — читайте здесь ).

Партнера нашли, но подписание соглашения о сотрудничестве сорвалось из-за ситуации с обысками и арестами, что поставило крест на возможном партнерстве, говорится в письменном комментарии пресс-службы sportbank.

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