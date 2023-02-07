Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом 600 миллионов гривен — Finance.ua

Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом 600 миллионов гривен Сегодня 11:33 — Криминал

Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом 600 миллионов гривен, Фото: lviv.gp.gov.ua

Правоохранители Львовской области ликвидировали международный конвертационный центр, ежемесячный оборот которого достигал 600 млн грн.

Об этом сообщает прокуратура Львовской области.

По данным следствия, группа лиц организовала деятельность так называемого конвертцентра. Он предоставлял услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные и криптовалюту, а также по минимизации налоговых обязательств в сфере инвестиций и валютных операций. Установлено, что в его состав входило более 30 обществ.

Такие предприятия предоставляли документальное подтверждение бестоварных финансовых операций, которые фактически не проводились.

Также через конвертцентр отмывались средства хозяйствующих субъектов, которые не были уплачены в бюджет в виде налогов через сеть связанных финансовых учреждений.

Фото: lviv.gp.gov.ua

После этого происходило аккумулирование и выдача таких денежных средств заказчикам.

Клиентами конвертационного центра были субъекты хозяйствования различных отраслей, физические лица и так называемые транзитные предприятия, входящие в другие конвертационные группы.

Зафиксировано, что в течение 2020-2022 годов по счетам 20 предприятий с признаками фиктивности перечислено более 2,5 млрд грн. За последние месяцы оборот конвертцентра составил около 600 млн грн.

В ходе обысков в офисных помещениях и по месту жительства участников группы обнаружено и изъято почти 165 млн грн наличных денег, более 200 печатей фиктивных иностранных оффшорных компаний, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Проводятся следственные действия и соответствующие экспертизы.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и уведомление участников группировки о подозрении.

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