Во Львове во время войны перевыполнили план по налогам — Finance.ua

Во Львове во время войны перевыполнили план по налогам Сегодня 06:31 — Казна и Политика

Во Львове во время войны перевыполнили план по налогам

Львов в этом году получил больше местных налогов, чем было запланировано. Поэтому за счет этого город может больше помогать Вооруженным силам.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый рассказал в интервью «Главкому».

«Бизнес часто перешел на двухсменную или трехсменную работу. Сейчас мы не отключаем бизнес от электроэнергии, а в первую очередь страдают местные жители, у которых половину суток нет электроснабжения. Но люди к этому готовы, а хотят только честности от власти», — сказал мэр.

Накануне Садовый рассказал, как релокация бизнеса оживила экономику Львова. Чтобы предприятия переезжали в западную столицу, власти создали для них максимально комфортные условия.

Также городской совет Львова принял бюджет на следующий, 2023 год. Западной столице придется затянуть пояс, однако при этом она сможет существенно помочь армии.

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Главком По материалам:

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