Во Львове тестируют швейцарские трамваи (фото) — Finance.ua

Во Львове тестируют швейцарские трамваи (фото) Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

Во Львове тестируют швейцарские трамваи (фото)

Во Львове стартовали тестовые поездки трамваев Schindler Be 4/8, которые город получил от швейцарского кантона Базель-Ланд. Пока на пути выехал один вагон, и он работает в режиме «без пассажиров» — на тренировочном маршруте № 9.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Проект «Бернские и базельландские трамваи для Львова» реализуется при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Параллельно началось обучение водителей, которые овладевают управлением новой для города моделью транспорта.

«Первая группа проходит практику под руководством легендарного инструктора Ирины Козак — серебряного призера европейского чемпионата TRAM-EM 2022. Каждый водитель должен провести за рулем не менее 40 часов в тестовом режиме, прежде чем выйти на маршрут с пассажирами», — сообщили в ЛКП «Львовэлектротранс».

Перед выходом на линии трамваи нуждались в дополнительном переоборудовании

В Швейцарии они в основном курсировали на выделенных путях, в то время как во Львове будут двигаться в общем транспортном потоке. Поэтому ЛКП «Львовэлектротранс» доукомплектовало их указателями поворотов, стоп-сигналами, габаритными огнями и другими элементами безопасности.

Когда будут на маршрутах

Первые трамваи на маршруты с пассажирами смогут выехать до конца августа.

В общей сложности по проекту Львов получит 23 трамвая Schindler Be 4/8 и 10 вагонов-доноров от компании Baselland Transport. В депо уже прибыли 18 длинных и 4 коротких вагона.

Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.