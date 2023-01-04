Во Львове продолжают дешеветь почти все классы новостроек — Finance.ua

Во Львове продолжают дешеветь почти все классы новостроек Сегодня 18:08 — Недвижимость

Как свидетельствует статистика, минимум 761 предприятие переехало в относительно более безопасные западные регионы Украины.

Если говорить конкретнее, то:

30% бизнесов переехали во Львов и Львовскую область;

17% выбрали Закарпатье;

11% переместились в Черновицкую область;

8% принял Ивано-Франковск;

еще по 7% продолжают осуществлять деятельность из Хмельницкой и Тернопольской областей.

Как изменились цены на новостройки Львова

Согласно данным портала ЛУН, Львовская область стала рекордсменом по количеству возведенных за год квадратных метров. В ноябре в городе насчитывалось 117 новостроек, где можно было приобрести квартиры, сейчас их количество выросло до 121.

А вот по сравнению с ноябрем медианная стоимость квадратного метра во львовских новостройках просела во всех классах жилья, кроме комфорта, который, наоборот, единственным показал удешевление в ноябре. Следовательно:

эконом просел в цене на незначительные 200 гривен — с 36 600 гривен в ноябре до 36 400 в середине декабря;

комфорт подорожал на 700 гривен — с 38 300 до 39 000 гривен;

колебания цен показал бизнес-сегмент, где цена снизилась до 50 300 гривен против 51 200 в ноябре;

больше всего подешевело премиум-жилье, стоимость здесь сегодня составляет 81 500 гривен за квадратный метр.

Самые дешевые квартиры в новостройках Львова можно приобрести в Шевченковском и Сыховском районах — 42 700 и 42 800 гривен за «квадрат» соответственно. Самые дорогие метры продают в центре.

Цены на аренду: что ждет западные регионы

По словам СЭО Sensar Development Марка Марченко, спрос на рынке аренды Украины продолжает расти. Купить новое жилье могут не все, поэтому ищут жилье в аренду.

Рынок аренды разделился на западный и восточный. К примеру, западный регион до войны имел арендную ставку по двухкомнатной квартире 8 — 10 тысяч гривен, на декабрь 2022 года эта стоимость увеличилась до 500 — 700 долларов. На сегодняшний день стоимость ежемесячной аренды пока стабилизировалась, колебания есть, но незначительные, отмечает он.

Телеканал 24 По материалам:

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