Во Львове продолжают дешеветь почти все классы новостроек — Finance.ua
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Во Львове продолжают дешеветь почти все классы новостроек

Недвижимость
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Как свидетельствует статистика, минимум 761 предприятие переехало в относительно более безопасные западные регионы Украины.
Если говорить конкретнее, то:
  • 30% бизнесов переехали во Львов и Львовскую область;
  • 17% выбрали Закарпатье;
  • 11% переместились в Черновицкую область;
  • 8% принял Ивано-Франковск;
  • еще по 7% продолжают осуществлять деятельность из Хмельницкой и Тернопольской областей.

Как изменились цены на новостройки Львова

Согласно данным портала ЛУН, Львовская область стала рекордсменом по количеству возведенных за год квадратных метров. В ноябре в городе насчитывалось 117 новостроек, где можно было приобрести квартиры, сейчас их количество выросло до 121.
А вот по сравнению с ноябрем медианная стоимость квадратного метра во львовских новостройках просела во всех классах жилья, кроме комфорта, который, наоборот, единственным показал удешевление в ноябре. Следовательно:
  • эконом просел в цене на незначительные 200 гривен — с 36 600 гривен в ноябре до 36 400 в середине декабря;
  • комфорт подорожал на 700 гривен — с 38 300 до 39 000 гривен;
  • колебания цен показал бизнес-сегмент, где цена снизилась до 50 300 гривен против 51 200 в ноябре;
  • больше всего подешевело премиум-жилье, стоимость здесь сегодня составляет 81 500 гривен за квадратный метр.
Во Львове продолжают дешеветь почти все классы новостроек
Самые дешевые квартиры в новостройках Львова можно приобрести в Шевченковском и Сыховском районах — 42 700 и 42 800 гривен за «квадрат» соответственно. Самые дорогие метры продают в центре.
Во Львове продолжают дешеветь почти все классы новостроек

Цены на аренду: что ждет западные регионы

По словам СЭО Sensar Development Марка Марченко, спрос на рынке аренды Украины продолжает расти. Купить новое жилье могут не все, поэтому ищут жилье в аренду.
Рынок аренды разделился на западный и восточный. К примеру, западный регион до войны имел арендную ставку по двухкомнатной квартире 8 — 10 тысяч гривен, на декабрь 2022 года эта стоимость увеличилась до 500 — 700 долларов. На сегодняшний день стоимость ежемесячной аренды пока стабилизировалась, колебания есть, но незначительные, отмечает он.
По материалам:
Телеканал 24
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