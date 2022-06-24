Во Львове поймали директора стройкомпании, похитившего 2 млн грн на реконструкции собора святого Юра — Finance.ua
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Во Львове поймали директора стройкомпании, похитившего 2 млн грн на реконструкции собора святого Юра

Криминал
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Во Львове поймали директора стройкомпании, похитившего 2 млн грн на реконструкции собора святого Юра
Во Львове поймали директора стройкомпании, похитившего 2 млн грн на реконструкции собора святого Юра
Главное управление полиции Львовской области и Служба безопасности Украины раскрыли хищение бюджетных средств, предназначенных для реставрационных работ и благоустройства территории Архикафедрального собора святого Юра во Львове.
Об этом говорится в сообщениях ведомств.
«Оперативщики СБУ установили, что миллионы бюджетных средств, выделенных на реконструкцию памятника архитектуры национального значения, были незаконно присвоены. Во время войны ничего святого: злоумышленники присвоили более 2 миллионов гривен», — отмечают в спецслужбе.
По данным следствия, руководитель одной из строительных компаний Львова, выигравшей соответствующий тендер, внес в документы бухгалтерского учета заведомо ложные сведения об объеме и стоимости произведенных работ и материалов, однако своевременно инициированная СБУ проверка выявила злоупотребление и заблокировала хищение средств.
Как указывают в полиции, по факту часть из указанных работ либо вовсе не была выполнена, либо выполнялась не в полном объеме, а стоимость использованных материалов была завышена.
В дальнейшем на основании этих документов и в соответствии с платежными поручениями заказчик в лице государственного учреждения перечислил средства на счет ООО, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более 2 миллионов гривен.
В настоящее время руководитель компании уведомлен о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
Отмечается, что директор фирмы-подрядчика — 43-летний львовянин. Готовятся материалы для избрания ему меры пресечения. Ему грозит до 12 лет заключения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в схеме.
По материалам:
Діло
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