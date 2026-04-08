Во Львове планируют повысить тарифы на проезд
Львовский городской совет начал процедуру пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте и предложил умеренную корректировку стоимости.
Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.
Предложенные тарифы
Городские власти не поддержали инициативу перевозчиков повысить стоимость проезда до 42 грн. Предложены следующие изменения:
- для студентов — 11,5 грн (сейчас 8,5 грн);
- с ЛеоКарт — 23 грн (ныне 17);
- оплата банковской картой — 26 грн (сейчас 20 грн);
- наличная оплата — 30 грн (сейчас 25 грн).
Таким образом, самым дорогим способом оплаты остается наличный, которым пользуется всего 7% пассажиров.
В то же время более 30 различных категорий льготников и учеников Львовской общины, а также ветераны войны, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших и дети из других общин, которые учатся во львовских школах, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом во Львове бесплатно — на основе персонализированной льготной.
Окончательное решение планируется принять после завершения регуляторной процедуры, ориентировочно через месяц.
Причины пересмотра
Перевозчики аргументируют необходимость повышения стоимости проезда значительным удорожанием горючего.
Последний раз тарифы на проезд в городе пересматривали в 2025 году. И тогда стоимость горючего была почти вдвое меньше — около 48 грн за литр; сейчас — более 90 грн за литр, что существенно влияет на себестоимость перевозок.
К примеру, коммунальному АТП-1 в апреле потребуется дополнительно 22 млн грн, чтобы покрыть разницу в стоимости горючего. В то же время в городском совете подчеркивают, что все решения должны учитывать как экономику предприятий, так и интересы пассажиров.
Как отметил на заседании исполнительного комитета директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило, накануне профильные департаменты изучали экономические расчеты, предоставленные перевозчиками, и пришли к выводу, что тариф действительно требует пересмотра. Однако не на уровне, предлагаемом автотранспортными предприятиями.
«Внедренные месяц назад временные изменения в условиях работы е-билета, в том числе приостановка действия бесплатных пересадок, позволили перевозчикам получить дополнительные средства и обеспечить стабильную работу общественного транспорта и на время отсрочить изменение стоимости проезда. Впрочем, цены на горючее продолжают расти, что влияет на увеличение расходов отрасли. В то же время, наша задача при формировании тарифа — найти баланс между стабильной работой транспорта, последующим обновлением подвижного состава и доступностью проезда для жителей», — отметил Олег Забарило.
Дальнейшие шаги
Вся регуляторная процедура корректировки тарифов продлится около месяца до первой декады мая. Только после этого их вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Львовского городского совета, который и примет окончательное решение.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Киеве могут пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте из-за роста стоимости горючего, электроэнергии и сопутствующих расходов. «Удорожание горючего, электроэнергии, расходных материалов, логистики вынуждает городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованному», — отмечает городской голова столицы Виталий Кличко.
По обращению профильных департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий, он дал поручение подготовить расчеты по возможному пересмотру тарифов на проезд в общественном транспорте столицы.
