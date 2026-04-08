Во Львове планируют повысить тарифы на проезд Сегодня 12:23 — Личные финансы

Львовский городской совет начал процедуру пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте и предложил умеренную корректировку стоимости.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Предложенные тарифы

Городские власти не поддержали инициативу перевозчиков повысить стоимость проезда до 42 грн. Предложены следующие изменения:

для студентов — 11,5 грн (сейчас 8,5 грн);

с ЛеоКарт — 23 грн (ныне 17);

оплата банковской картой — 26 грн (сейчас 20 грн);

наличная оплата — 30 грн (сейчас 25 грн).

Таким образом, самым дорогим способом оплаты остается наличный, которым пользуется всего 7% пассажиров.

В то же время более 30 различных категорий льготников и учеников Львовской общины, а также ветераны войны, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших и дети из других общин, которые учатся во львовских школах, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом во Львове бесплатно — на основе персонализированной льготной.

Окончательное решение планируется принять после завершения регуляторной процедуры, ориентировочно через месяц.

Причины пересмотра

Перевозчики аргументируют необходимость повышения стоимости проезда значительным удорожанием горючего.

Последний раз тарифы на проезд в городе пересматривали в 2025 году. И тогда стоимость горючего была почти вдвое меньше — около 48 грн за литр; сейчас — более 90 грн за литр, что существенно влияет на себестоимость перевозок.

К примеру, коммунальному АТП-1 в апреле потребуется дополнительно 22 млн грн, чтобы покрыть разницу в стоимости горючего. В то же время в городском совете подчеркивают, что все решения должны учитывать как экономику предприятий, так и интересы пассажиров.

Как отметил на заседании исполнительного комитета директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило, накануне профильные департаменты изучали экономические расчеты, предоставленные перевозчиками, и пришли к выводу, что тариф действительно требует пересмотра. Однако не на уровне, предлагаемом автотранспортными предприятиями.

«Внедренные месяц назад временные изменения в условиях работы е-билета, в том числе приостановка действия бесплатных пересадок, позволили перевозчикам получить дополнительные средства и обеспечить стабильную работу общественного транспорта и на время отсрочить изменение стоимости проезда. Впрочем, цены на горючее продолжают расти, что влияет на увеличение расходов отрасли. В то же время, наша задача при формировании тарифа — найти баланс между стабильной работой транспорта, последующим обновлением подвижного состава и доступностью проезда для жителей», — отметил Олег Забарило.

Дальнейшие шаги

Вся регуляторная процедура корректировки тарифов продлится около месяца до первой декады мая. Только после этого их вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Львовского городского совета, который и примет окончательное решение.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Киеве могут пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте из-за роста стоимости горючего, электроэнергии и сопутствующих расходов. «Удорожание горючего, электроэнергии, расходных материалов, логистики вынуждает городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованному», — отмечает городской голова столицы Виталий Кличко.

По обращению профильных департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий, он дал поручение подготовить расчеты по возможному пересмотру тарифов на проезд в общественном транспорте столицы.

