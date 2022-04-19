Во Львове открыли первый модульный городок для переселенцев (фото) — Finance.ua

Во Львове открыли первый модульный городок для переселенцев (фото)

Сегодня 22:02 — Казна и Политика

Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official

Во Львове открыли первый модульный городок для людей, потерявших дома из-за военной агрессии россии.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram.

«Обустроили городок на Львовщине, поскольку наша область приняла уже почти полмиллиона вынужденных переселенцев (это официально зарегистрировавшиеся у нас и те, кто поселился в частном секторе самостоятельно)», — сказано в сообщении.

По его словам, здесь предусмотрено 88 домиков, санузлы, душевые комнаты, столовая, медпункт и магазин. Первые жители городка — это женщины, пожилые люди, дети и студенты.

Еще один такой городок на Львовщине сейчас строят.

Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official

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