Во Львове открыли первый модульный городок для переселенцев (фото) — Finance.ua

Во Львове открыли первый модульный городок для людей, потерявших дома из-за военной агрессии россии.
Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram.
«Обустроили городок на Львовщине, поскольку наша область приняла уже почти полмиллиона вынужденных переселенцев (это официально зарегистрировавшиеся у нас и те, кто поселился в частном секторе самостоятельно)», — сказано в сообщении.
По его словам, здесь предусмотрено 88 домиков, санузлы, душевые комнаты, столовая, медпункт и магазин. Первые жители городка — это женщины, пожилые люди, дети и студенты.
Еще один такой городок на Львовщине сейчас строят.