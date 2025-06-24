В начале 2025 года закрылось вдвое больше ФЛП, чем открылось — исследование Сегодня 15:00 — Казна и Политика

В начале 2025 года закрылось вдвое больше ФЛП, чем открылось — исследование

Общее количество закрытых ФЛП устойчиво превышает количество новых, что означает чистое сокращение числа малых предпринимателей в стране. Несмотря на рост открытий в I квартале 2025 года, этого недостаточно, чтобы компенсировать массовое сворачивание бизнесов.

Об этом говорится в исследовании YC.Market

Причины

полномасштабная война и экономические трудности, вероятно, продолжают усложнять ведение малого предпринимательства, что отражается в показателях практически всех регионов и отраслей.

ТОП-5 ключевых выявленных трендов:

Общая активность: последствия накопленного спроса:

Рост закрытий бизнесов. В I кв. 2025 года закрылось более 108 тыс. ФЛП, что более чем на 50% превышает показатель IV кв. 2024 г. (около 72 тыс.).

Увеличение новых регистраций — прирост около 20%. Количество вновь созданных ФЛП достигло 56,8 тыс. в I кв. 2025 против ~47,3 тыс. в IV кв. 2024.

Бессменные отраслевые лидеры. По количеству открытий ФЛП лидируют розничная торговля, информационные технологии и сегмент «других услуг». Те же сферы возглавляют и «антирейтинг» по закрытиям ФЛП, отражая высокую долю этих отраслей в структуре малого бизнеса.

Больше всего ФЛП традиционно регистрируют в Киеве. Также среди лидеров — Днепропетровская, Львовская, Киевская, Одесская и Харьковская области, где суммарно открылось более половины всех новых ФЛП страны.

В гендерном разрезе большинство как новых, так и закрытых ФЛП приходится на женщин: около 61−62% среди открытий и около 52% среди закрытий составляют предприниматели. Доля мужчин соответственно составляет ~38−39% среди новых и ~48% среди ликвидированных ФЛП.

В январе 2025 г. в Украине наблюдался резкий всплеск предпринимательской активности после длительного простоя Единого государственного реестра. Эта тенденция сохранялась в течение всего первого квартала — за январь-март 2025 года было зарегистрировано 56 826 новых ФЛП, что примерно на 20% больше, чем в четвертом квартале 2024 года (47 347).

В то же время количество закрытых ФЛП выросло еще заметнее — с 71 975 в IV квартале 2024 года до 108 242 в первом квартале 2025 года, что составляет прирост более 50%.

Эта разница создает выраженное отрицательное сальдо для малого бизнеса в начале 2025 года.

Отрасли

Больше всего новых предпринимателей традиционно появилось в сфере розничной торговли — 14 510 ФЛП в I кв. 2025 г. (в IV кв. 2024 г. было 13 490).

Второе место по количеству открытий занял сектор информационных технологий (ІТ): 8 586 новых ФЛП против 6 455 в предыдущем квартале.

На третьем месте — категория «Другие услуги» с показателем 7542 открытия (было 5736).

В первую пятерку также вошли транспорт и логистика (3578) и общепит (2895), за которыми следуют оптовая торговля (2692), образование (2608), реклама и маркетинг (1769), медицинские услуги (1745) и операции с недвижимостью (1 355).

Большинство ведущих отраслей продемонстрировали рост числа новых ФЛП по сравнению с IV кварталом.

Лидеры по открытиям во многом совпадают с лидерами по закрытиям.

«Антирейтинг» возглавляет розничная торговля — в I кв. 2025 г. закрылись 32 726 ФЛП против 21 222 в предыдущем квартале. Это самый большой объем ликвидаций среди всех секторов. Высокие показатели закрытий также в ІТ-секторе (17 242 закрытых ФЛП в I кв. 2025 против 14 040 в IV кв. 2024) и сфере других услуг (16 663 против 10 227).

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Далее по количеству следуют транспорт и логистика (9761 в I кв. 2025), оптовая торговля (4729), общепит (4225), реклама и маркетинг (2330), образовательные учреждения (2101), операции с недвижимостью (2043) и сельское хозяйство (1 805).

Регионы

Самая высокая предпринимательская активность зафиксирована в столице:

в Киеве за I кв. 2025 зарегистрировано 8 363 новых ФЛП (для сравнения, в IV кв. 2024 — 7 333).

Среди областей лидером является Днепропетровская — 5 461 открытие за квартал,

далее следуют Львовская (4428), Киевская (4310), Одесская (3974) и Харьковская (3771) области.

Закрытие по регионам

Первенство по количеству ликвидированных ФЛП удерживает столица.

В Киеве в I кв. 2025 г. прекратили деятельность 14 212 ФЛП.

Среди областей больше всего закрытий зафиксировано в Харьковской (9830) и Днепропетровской (9306).

Далее следуют Одесская область (8314), Львовская (7062) и Киевская (6879).

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Женщины лидируют

В I квартале 2025 года доля женщин среди вновь зарегистрированных ФЛП составила 61,5% (34 896 из 56 826), что почти аналогично показателю предыдущего квартала (62,4%). Соответственно, на мужчин приходилось 38−39% новых предпринимателей.

Среди закрытых ФЛП гендерный баланс был ближе к паритету. Женщины составляли 52,7% от общей доли прекращенных ФЛП в I кв. 2025 (56 997 из 108 242), что несколько больше чем 51,8% в IV кв. 2024. Доля мужчин среди ликвидированных ФЛП соответственно колебалась в пределах 47−48%.

В целом тенденция остается такой, что количество закрытых ФЛП устойчиво превышает количество новых, что означает чистое сокращение числа малых предпринимателей в стране.

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