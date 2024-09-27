Во Львове открыли девятый ресторан сети McDonald’s — Finance.ua

Во Львове открыли девятый ресторан сети McDonald’s Сегодня 13:14 — Фондовый рынок

Во Львове открыли девятый ресторан сети McDonald’s

В пятницу, 27 сентября, во Львове открылся девятый ресторан McDonald’s. Новое заведение расположено в ТЦ «Арсен» на проспекте Черновола, 93, недалеко от парка имени 700-летия Львова.

Как сообщили в пресс-службе компании, общая площадь нового McDonald’s составляет 469,7 м². Здесь будут работать около 100 работников. В зале расположено 127 посадочных мест, а на террасе — еще 126. С первого дня работы ресторана посетители могут заказать блюда в зале — на кассе или с помощью терминалов самообслуживания, а также воспользоваться «МакДрайвом».

Служба доставки «МакДеливери» заработает через несколько дней после открытия. График работы ресторана — с 7:00 до 23:00, МакДрайва — с 5:00 до 23:30.

«Ресторан во Львове будет работать по расширенным правилам безопасности, которые неукоснительно соблюдают все заведения МакДональдз в Украине. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие и открываются в течение часа после отбоя. При этом, как и во всех ресторанах МакДональдз в Украине, сотрудники будут получать полную заработную плату, несмотря на то, сколько времени они провели в укрытии в течение смены», — отметили в компании. Также заведение будет работать бесперебойно при отключении электроэнергии.

Новое заведение во Львове — это 104-й открытый McDonald’s в Украине, а сеть теперь насчитывает 119 ресторанов (включая 15, временно закрытых по требованиям безопасности). Первый ресторан McDonald’s во Львове был открыт в ноябре 1999 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.