Во Франции заработала первая морская ветровая электростанция — Finance.ua
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Во Франции заработала первая морская ветровая электростанция

Сегодня 13:34Энергетика
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Франция впервые получила электроэнергию, произведенную на размещенной в море ветровой электростанции.
Об этом сообщает Le Figaro.
Ветряные мельницы расположены в море рядом с городом Сен-Назер, у устья Луары, это первая электростанция такого типа, введенная в эксплуатацию во Франции. Оператор сообщил, что 10 июня там были произведены первые мегаватты энергии.
Сейчас включили в работу 27 ветряков, в перспективе их количество должно возрасти до 80.
В 2023 году должен заработать парк ветряков возле города Фекам, на побережье Нормандии, а затем еще два, у побережья Бретани и в Ла-Манше в районе города Кальвадос.
Франция позже ряда других западноевропейских государств начала развивать отрасль, однако сейчас президент Эммануэль Макрон объявил о намерениях создать в стране 50 ветровых электростанций морского базирования до конца 2050 года и сделать это направление более приоритетным, чем ветровые электростанции на суше.
Основная доля электроэнергии для нужд страны обеспечивается атомными электростанциями.
По материалам: Економічна Правда
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