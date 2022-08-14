Во Франции украинские беженцы могут получить компенсацию за аренду жилья — Finance.ua

Во Франции украинские беженцы могут получить компенсацию за аренду жилья Сегодня 12:49 — Личные финансы

Во Франции украинские беженцы могут получить компенсацию за аренду жилья

Компенсирует расходы украинцам, переехавшим во время войны во Францию, Фонд помощи семьям (CAF). Деньги на аренду жилья можно получать до конца срока пребывания в этой стране.

Для получения помощи от Фонда украинцам нужно создать аккаунт на сайте организации. Для этого необходимо иметь следующие документы:

декларацию о доходах членов семьи и уплате налогов за последний год;

справки об аренде, составе семьи;

банковские реквизиты;

копию разрешения на временную защиту во Франции

CAF возвращает часть аренды непосредственно владельцу жилья, а разницу арендатор платит самостоятельно.

Вычислить приблизительную сумму субсидии можно на сайте CAF, указав информацию о финансовом состоянии и арендованном жилье.

Размер помощи зависит от нескольких факторов:

стоимости аренды;

площади и типа жилья;

количества и возраста проживающих там людей;

семейного положения;

заработной платы арендатора.

В целом размер помощи во Франции украинцам, имеющим статус временной защиты, составляет (кроме компенсации за жилье) 6,8 EUR в день на взрослого человека (200 EUR в месяц). За аренду государство примерно компенсирует еще 220 евро в месяц. Для детей, многодетных семей и лиц с инвалидностью назначается дополнительная индивидуальная материальная помощь.

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